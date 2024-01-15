На Прикарпатті чоловік зарізав «товариша по чарці»

Подія трапилась в місті Болехів. Фігуранта поліцейські затримали за місцем проживання. Слідчі йому уже оголосили про підозру.

Днями до правоохоронців міста Долина звернулася мешканка, яка повідомила про зникнення свого родича. В ході проведення розшукових заходів, поліцейські виявили тіло чоловіка за місцем проживання його 40-річного приятеля, мешканця Болехова. На місце одразу було скеровано слідчих Слідчого Управління ГУНП в Івано-Франківській області, слідчо-оперативну групу та всі профільні служби.

Встановлено, що загиблий разом з фігурантом тривалий час розпивали спиртні напої. Між чоловіками виник конфлікт, у результаті якого фігурант наніс 43-річному чоловіку множинні ножові поранення. Чоловік помер на місці події. В ході огляду помешкання поліцейські виявили та вилучили речові докази та направили їх на експертизу. 40-річного фігуранта затримали на місці події в процесуальному порядку.

Чоловіку слідчі уже оголосили про підозру у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Суд обрав чоловіку запобіжний захід – тримання під вартою.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини