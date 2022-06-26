На Хмельниччині судитимуть водія, який на смерть збив велосипедиста (фото)

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася 15 березня цього року близько 19.20 години неподалік села Захарівці Хмельницького району на дорозі сполученням «Хмельницький — Чорний Острів — Волочиськ».

31-річний хмельничанин, керуючи автомобілем «Фольксваген Транспортер», допустив наїзд на 53-річного велосипедиста, жителя с. Захарівці. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці події.

Тоді водія мікроавтобуса поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Транспортний засіб вилучили.

Наразі слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області вже закінчили досудове розслідування і скерували обвинувальний акт за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) ККУ до суду. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув’язнення.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області