На Прикарпатті судитимуть найманця приватної військової компанії «Вагнера»

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури у порядку спеціального досудового розслідування скеровано до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Донеччини, який служить у НЗФ РФ – так званій приватній військовій компанії «Вагнера». Його судитимуть за державну зраду, участь у терористичній організації та у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачений перейшов на бік ворога у 2014 році та вступив на службу до підрозділу незаконного воєнізованого формування так званої «народної міліції ДНР».

З 2016 року він брав активну участь у складі ротно-тактичної групи «Карпати», яка є структурним підрозділом російської військової компанії “Вагнера» і на даний час здійснює збройний супротив військовослужбовцям України.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Івано-Франківській області.

Прокуратура Івано-Франківської області