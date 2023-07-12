На Прикарпатті за одержання хабара судитимуть директора ліцею

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора державного навчального закладу за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 КК України).

Слідством встановлено, що у травні 2023 року директор ліцею одержав від підприємця хабар за надання дозволу на розміщення великогабаритної техніки на території навчального закладу і використання приміщень.

Посадовця викрили під час одержання 3 000 доларів США, які йому передали у автомобілі поблизу навчального закладу. За ці кошти він гарантував укладення договору оренди понад 5 га землі для ведення господарської діяльності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області.

Івано-Франківська обласна прокуратура