Звенигородець убив дружину в її день народження

Слідчі розслідують кримінальне провадження за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень 22-річній жінці. Зловмиснику повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Подія сталася 15 листопада в одному із сіл Звенигородського району.

До поліції зателефонувала жінка та повідомила, що виявила мертвою свою 22-річну доньку, яку прийшла привітати з днем народження.

Своє свято молода жінка відзначала разом із чоловіком. Як з’ясувалося, під час застілля між парою виник конфлікт. Чоловік схопив стільця та наніс ним удару. Далі продовжив бити дружину кулаками.

Від отриманих тілесних ушкоджень потерпіла померла. 27-річний правопорушник втік та переховувався від поліції протягом трьох діб. Правоохоронці його розшукали й затримали у процесуальному порядку.

Слідчі Звенигородського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисні тяжкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

За процесуального керівництва Звенигородської окружної прокуратури затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Сектор комунікації поліції Черкаської області