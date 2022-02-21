Судитимуть харків’янина, який намагався переслати за кордон 6 старовинних ікон

Опубликовано

Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно громадянина України, який намагався переправити за кордон 6 старовинних ікон, які мають культурну цінність (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України).

Згідно із матеріалами обвинувачення, чоловік намагався переслати поштовими відправленнями 6 старовинних ікон до Швейцарії, Канади, Австралії, Італії та США, приховуючи їх від митного контролю.
Встановлено, що у зв’язку з відсутністю дозволу на переміщення культурних цінностей через митний кордон України, з метою перешкоджання виявленню співробітниками митного органу вказаних ікон та подальшої контрабанди, обвинувачений приховав їх у міжнародних поштових відправленнях між комп’ютерною технікою.
Також під час оформлення відправлень в поштовому відділенні чоловік вказав у бланках митної декларації вигадані відомості щодо відправника та свідомо не вказував про наявність в них ікон.
Злочинний умисел обвинуваченого щодо контрабандного переміщення культурних цінностей через державний кордон України було викрито під час проведення митного огляду зазначених міжнародних поштових відправлень співробітниками Держмитслужби.
Досудове розслідування здійснювалося слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура

Like

Метки:

Читайте также: