Судитимуть харків’янина, який намагався переслати за кордон 6 старовинних ікон

Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно громадянина України, який намагався переправити за кордон 6 старовинних ікон, які мають культурну цінність (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України).

Згідно із матеріалами обвинувачення, чоловік намагався переслати поштовими відправленнями 6 старовинних ікон до Швейцарії, Канади, Австралії, Італії та США, приховуючи їх від митного контролю.

Встановлено, що у зв’язку з відсутністю дозволу на переміщення культурних цінностей через митний кордон України, з метою перешкоджання виявленню співробітниками митного органу вказаних ікон та подальшої контрабанди, обвинувачений приховав їх у міжнародних поштових відправленнях між комп’ютерною технікою.

Також під час оформлення відправлень в поштовому відділенні чоловік вказав у бланках митної декларації вигадані відомості щодо відправника та свідомо не вказував про наявність в них ікон.

Злочинний умисел обвинуваченого щодо контрабандного переміщення культурних цінностей через державний кордон України було викрито під час проведення митного огляду зазначених міжнародних поштових відправлень співробітниками Держмитслужби.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура