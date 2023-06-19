На Прикарпатті затримали підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві 9-річної дівчинки

У скоєному чоловік зізнався. Йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Вчора о 17:45 до поліції звернувся 40-річний мешканець смт Кути. Чоловік повідомив, що його 9-річна донька близько 15:00 години пішла до сестри, але так і не з’явилася там. Дівчинка зникла, її мобільний телефон знаходився поза зоною досяжності.

Працівники поліції відразу розпочали пошукові заходи, залучивши весь особовий склад Косівського районного відділу поліції.

Близько 21:30 поліцейські виявили тіло дитини з ознаками насильницької смерті в хащах на території селища. Неподалік знайшли і одяг дівчинки.

В ході досудового розслідування встановлено, що до злочину причетний 34-річний родич.

Як з’ясували слідчі, фігурант того дня приїхав у гості до свого двоюрідного брата – батька дівчинки. Невдовзі дитина пішла до сестри, а чоловік рушив за нею. Фігурант запропонував скоротити дорогу і так заманив її у хащі. Там він зґвалтував і задушив дівчинку.

Поліцейські вилучили записи з камер відеоспостереження та оперативно встановити особу, причетну до вчинення тяжкого злочину. За кілька годин підозрюваного, раніше судимого за злочини проти статевої недоторканості та проти власності, затримали в смт Кути.

Наразі вирішується питання про оголошення фігуранту підозри у вчиненні злочину, передбаченого п.п. 2, 10 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Поліція Івано-Франківської області