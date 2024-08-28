На Прикарпатті затримали шантажиста, який погрожував розповсюдити неправдиву інформацію з приватного життя

Зловмисник хотів отримати 40 000 гривень за нерозголошення особистої інформації з життя прикарпатки. За фактом вимагання, вчиненого в умовах воєнного стану, зловмисника затримано у процесуальному порядку. Йому може загрожувати до 12 років в’язниці.

Викрили вимагача слідчі слідчого управління за оперативного супроводу співробітників управління Карного розшуку обласної поліції спільно з оперативниками відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області та за силової підтримки спецпризначенців УКОРД.

За даними слідства, 36-річний мешканець Івано-Франківська здійснював психологічний тиск на знайому жінку. Він вимагав у 37-річної потерпілої сплатити йому 40 000 гривень за нерозголошення вигаданої ним інформації про приватне життя жінки, яка могла дискредитувати її в суспільстві.

Потерпіла перерахувала «шантажисту» частину коштів.

У помешканні вимагача правоохоронці провели обшук, де вилучили речові докази. Йдеться про банківські карти та мобільний телефон, де було виявлено листування з погрозами.

Спецпризначенці затримала фігуранта на одній із вулиць обласного центру. Його затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За наявності достатніх доказів під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури затриманому повідомлено про підозру. Його дії кваліфікують за ч. 4 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.

Санкція статті передбачає покарання позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини