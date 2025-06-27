На Рахівщині затримали підозрюваного у переправленні ухилянтів через кордон до Румунії
Співробітники Рахівського районного відділу поліції у співпраці з оперативниками ГОРВ 27 прикордонного загону заблокували ще один механізм незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України.
В межах досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що до злочинної схеми причетний 22-річний мешканець села Луг Рахівського району.
Зловмисник підшукував осіб мобілізаційного віку та пропонував їм втечу з країни поза офіційними пунктами пропуску. Для своїх клієнтів він проводив інструктаж, супроводив лісом до українсько-румунського кордону, звідки останні через річку самостійно мали покинути територію держави.
Під час реалізації оперативної інформації поліцейські впіймали зловмисника «на гарячому» — він саме намагався переправити до Румунії двох мешканців міста Луцьк віком 31 та 38 років.
Фігуранта поліцейські затримали у порядку статті 208 КПК України. Йому слідчі Рахівського райвідділу поліції, за процесуального керівництва окружної прокуратури, повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.
Відносно мешканців міста Луцьк співробітники ДПСУ склали адмінматеріали за спробу незаконного перетинання державного кордону України.
Досудове розслідування триває. Наразі поліцейські встановлюють імовірних спільників затриманого.Tweet