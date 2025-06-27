На Рахівщині затримали підозрюваного у переправленні ухилянтів через кордон до Румунії

Співробітники Рахівського районного відділу поліції у співпраці з оперативниками ГОРВ 27 прикордонного загону заблокували ще один механізм незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України.

В межах досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що до злочинної схеми причетний 22-річний мешканець села Луг Рахівського району.

Зловмисник підшукував осіб мобілізаційного віку та пропонував їм втечу з країни поза офіційними пунктами пропуску. Для своїх клієнтів він проводив інструктаж, супроводив лісом до українсько-румунського кордону, звідки останні через річку самостійно мали покинути територію держави.

Під час реалізації оперативної інформації поліцейські впіймали зловмисника «на гарячому» — він саме намагався переправити до Румунії двох мешканців міста Луцьк віком 31 та 38 років.

Фігуранта поліцейські затримали у порядку статті 208 КПК України. Йому слідчі Рахівського райвідділу поліції, за процесуального керівництва окружної прокуратури, повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Відносно мешканців міста Луцьк співробітники ДПСУ склали адмінматеріали за спробу незаконного перетинання державного кордону України.

Досудове розслідування триває. Наразі поліцейські встановлюють імовірних спільників затриманого.

Поліція Закарпатської області