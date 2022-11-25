На рахунку організованого злочинного угруповання більше 40 злочинів під час окупації Вовчанська

Раніше засуджений громадянин з початку вторгнення російських загарбників відразу перейшов на бік ворога та разом зі своїми поплічниками допомагав окупантам здійснювати підривну діяльність проти України. Зловмисники під керівництвом ватажка разом з військовими рф займалися крадіжками, рейдерством із застосуванням насильства щодо місцевих підприємців, незаконно позбавляли їх волі та вимагали кошти.

Поліцейські встановили, що з першого дня окупації російською армією Вовчанська 45-річний правопорушник налагодив співпрацю з представниками країни-агресора у здійсненні підривної діяльності на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості України в умовах воєнного стану. Чоловік добровільно став так званим «головою тимчасової громадської адміністрації рф у місті Вовчанську».

За словами старшого уповноваженого Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області Максима Галковського, під час окупації зловмисник створив та очолив організовану злочинну групу, в яку входило 8 осіб. Учасники угруповання займалися крадіжками сільськогосподарської техніки, продуктів харчування, паливно-мастильних матеріалів і матеріальних цінностей з місцевих фермерських господарств, АЗС та інших об’єктів. Угруповання скоїло більше 40 таких злочинів.

“Спільно з російськими військовими, застосовуючи вогнепальну зброю, заходили до домоволодінь, підприємств, які знаходилися на тимчасово окупованій території, забирали все майно, яке їх цікавило, – розказав Максим Галковський. – Забирали все: від продуктів харчування до техніки, грошей, інших матеріальних цінностей”.

За даними слідства, організована злочинна група скоїла крадіжку техніки сільськогосподарського призначення, транспортних засобів з сільгосппідприємства, продуктів харчування та інших матеріальних цінностей, техніки, грошових коштів з учбового закладу. Також вони вивезли в рф лісову продукціїю, яка належала місцевому підприємству, вчинили крадіжку паливно-мастильних продуктів з АЗС. На рахунку фігурантів також крадіжка м’ясної продукції з подальшою реалізацією та кількох тон цукру. Мешканці житлового комплексу через злочинні дії угруповання залишилися без автотранспорту, водного транспорту та інших матеріальних цінностей.

Про масштаби розкрадання техніки повідомив слідчий слідчого управління ГУНП в Харківській області Олександр Кобилко.

“Тільки з цього підприємства фігуранти викрали 17 одиниць техніки, як легкової, так і сільгосптехніки, – повідомив Олександр Кобилко. – Частину викраденого вже повернули власникам”.

Начальник кримінальної поліції відділу поліції №1 Чугуївського РУП Денис Солоха розповів, що на території одного з вовчанських підприємств знаходилася катівня.

Велика кількість громадян звернулася до поліції після деокупації населеного пункту з заявами щодо вчинення проти них кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним позбавленням їх волі.

Після деокупації Харківської області працівники Управління карного розшуку обласного ГУНП встановили місцезнаходження організатора і затримали його. Для проведення слідчих дій зловмисник переданий працівникам Управління СБУ в Харківській області.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 189 (вимагання), ч 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження), ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України

Трьом членам злочинного угруповання повідомлено про підозру у скоєнні цих злочинів. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Харківської області