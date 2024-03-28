До 15 років за ґратами засуджено жителя Одеси, який передавав ворогу дані про дислокацію підрозділів ЗСУ

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Одеської обласної прокуратури жителя Одеси визнано винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори у суді довели, що засуджений після початку повномасштабного вторгнення був завербований представником спецслужб рф для проведення розвідувально-підривної діяльності в регіоні.

Він збирав розвіддані про місця дислокації підрозділів ЗСУ та пересування бронетехніки територією Одещини.

Ще одним завданням засудженого було виявлення артилерійських підрозділів ЗСУ поблизу південного фронту.

Правоохоронці затримали агента у червні 2022 року під час виконання чергового завдання ворога. Під час обшуку вилучили мобільний телефон з доказами злочинної діяльності.

На вирок суду засуджений очікував під вартою.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Одеській області.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури