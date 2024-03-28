До 15 років за ґратами засуджено жителя Одеси, який передавав ворогу дані про дислокацію підрозділів ЗСУ
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Одеської обласної прокуратури жителя Одеси визнано винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).
Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Прокурори у суді довели, що засуджений після початку повномасштабного вторгнення був завербований представником спецслужб рф для проведення розвідувально-підривної діяльності в регіоні.
Він збирав розвіддані про місця дислокації підрозділів ЗСУ та пересування бронетехніки територією Одещини.
Ще одним завданням засудженого було виявлення артилерійських підрозділів ЗСУ поблизу південного фронту.
Правоохоронці затримали агента у червні 2022 року під час виконання чергового завдання ворога. Під час обшуку вилучили мобільний телефон з доказами злочинної діяльності.
На вирок суду засуджений очікував під вартою.
Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Одеській області.
Пресслужба Одеської обласної прокуратури