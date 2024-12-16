На ремонті гімназії підрядник завищив вартість витрат на суму понад ₴514 тис.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Обухівської окружної прокуратури, директору підрядної компанії, що здійснювала ремонт покрівлі гімназії, повідомлено про підозру у підробленні документів та заволодінні чужим майном (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, під час проведення поточного ремонту в освітньому закладі села Іванівка, підрядник підписав та видав документи із завідомо неправдивими відомостями про нанесення покриття з вогнезахисного матеріалу покрівлі нижчої якості, чим умисно завищив вартість витрат на понад 514 тис. грн.

Завершивши роботу, чоловік вніс недостовірну інформацію до актів виконаних робіт. На підставі чого, підряднику перераховано понад 514 тис. грн бюджетних коштів, чим спричинено збитки місцевому бюджету.

Досудове розслідування здійснюється слідчими відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура