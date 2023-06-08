На Рівненщині зловмисник, що перевозив фальсифіковані цигарки та алкоголь, кинув авто та втік

Після проведеного санкціонованого обшуку поліцейські вилучили майже 4000 пачок сигарет та понад 300 літрів спиртовмісної рідини.

П’ятого червня близько 09:30 поліцейські сектору реагування патрульної поліції ВП № 2 Вараського РВП, спільно із працівниками внутрішньої безпеки Державної прикордонної служби на мобільному блокпосту у селі Бродниця колишнього Зарічненського району за порушення ПДР зупинили автомобіль «Dacia Sandero». Однак, керманич проігнорував законну вимогу про зупинку та продовжив рух.

Під час переслідування поліцейські заблокували транспортний засіб на одній із вулиць села. Втім, водій залишив авто та втік з місця події. Під час візуального огляду правоохоронці побачили в салоні цигарки без акцизних марок та ємності із рідиною невідомого походження.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила автомобіль.

За фактом незаконного транспортування з метою збуту підакцизних товарів слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 204 КК України.

Учора, шостого червня, поліцейські провели санкціонований обшук у транспортному засобі. В салоні та багажнику виявили та вилучили 3868 пачок цигарок без марок акцизного податку, 600 пластикових пляшок по 0,5 літрів кожна загальним об’ємом 300 л, а також 3 термопакети по 9,5 літрів невідомою речовиною із різким запахом алкоголю.

Тривають слідчі дії та розшукові заходи щодо встановлення місця перебування зловмисника.

Вирішується питання про накладення арешту на вилучене.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області