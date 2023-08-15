На ремонті зруйнованих ворожим обстрілом вікон привласнив ₴800 тис. – на Житомирщині судитимуть підрядника

Прокурори Бердичівської окружної прокуратури надіслали до суду обвинувальний акт стосовно директора приватного підприємства за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Як повідомлялося раніше, під час ворожого ракетного обстрілу у березні минулого року в аудиторіях професійно-технічного училища міста Бердичева було зруйновано 30 дерев’яних вікон.

Директор місцевого товариства замість зруйнованих дерев’яних зобов’язався встановити металопластикові вікна та відливи. Усі ремонтні роботи оплачувалися державою з резервного фонду, призначеного для ліквідації наслідків бойових дій і відновлення інфраструктури населених пунктів в умовах воєнного стану.

Проте насправді підрядник встановив дешевші віконні конструкції, які не відповідають нормативно-правовим вимогам у галузі будівництва та експлуатації у навчальних аудиторіях. При цьому в офіційних документах намагався видати їх за якісні.

За висновками експертизи, обвинувачений заволодів майже 800 тис. грн бюджетних коштів.

Наразі заявлено позов про стягнення з фігуранта заподіяної шкоди на зазначену суму.

Також накладено арешт на дві земельні ділянки вартістю понад 460 тис. грн та житловий будинок і господарське приміщення.

Досудове розслідування проводив Бердичівський райвідділ поліції. Оперативний супровід – УСБУ в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури