На Ривненщине посевы окроплялись с вертолета неизвестным веществом

Накануне вертолет задержали местные экологи.

На Ривненщине полиция изъяла вертолет, которым неизвестным веществом окроплялись посевы.

Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы Главного управления полиции Ривненщины Мария Юстицкая, сегодня местные правоохранители изъяли вертолет, которым неизвестные лица проводили сбрызгивание посевов вблизи Ривне.

Сейчас вертолет находится на территории сельхозпредприятия под охраной полиции.

По словам Юстицкой, вчера местные экологи задержали вертолет, когда тот во время проведения сбрызгивания полей сел на дозаправку. Как утверждают активисты, сбрызгивание проводилось без ведома общественности. На момент приезда правоохранителей пилот скрылся. Позже выяснилось, как утверждает представительница полиции, что вертолет около 30 лет не состоит на учете. Кому принадлежит — неизвестно.

Полиция возбудила уголовное производство по части 1 ст. 239 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание штрафом от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. // УНИАН