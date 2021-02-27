На Рівненщині чоловік через ревнощі вбив товариша

Подія сталася у будинку жителя села Крилів, що на Рівненщині.

Як повідомляють у пресслужбі Поліції Рівненщини, присутні розпивали спиртні напої.

Між господарем та гостем, що є уродженцем Хмельниччини, сталася конфліктна ситуація, унаслідок якої виникла бійка. 35-річний чоловік спочатку наніс удар в голову деревиною 37-річному потерпілому, а згодом поцілив кухонним ножем в шию чоловіка.

Медики не врятували потерпілого. Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі, а поліцейські вирішують питання щодо повідомлення йому про підозру в умисному вбивстві.

Ймовірний вбивця пояснив, що ревнував свою співмешканку до гостя. // itvmg.com