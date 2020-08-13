На Рівненщині ОЗГ судитимуть за незаконну скупку, обробку та експорт бурштину

Організували незаконну діяльність четверо жителів Сарненського району, які займались скупкою незаконно видобутого каміння. У подальшому його експортували за межі країни поза митним контролем.

Під час документування злочинної діяльності групи осіб впродовж травня-червня 2020 року, за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури та із залученням спецпідрозділу КОРД, поліцейських роти тактико-оперативного реагування управління патрульної поліції в Рівненській області, оперативників УСР в Рівненській області спільно зі слідчими СУ ГУНП в Рівненській області було проведено обшуки.

За результатами обшуків правоохоронці виявили та вилучили 130 кілограмів «сонячного» каміння різних фракцій, вироби з бурштину, станки для обробки каміння та грошові кошти. Вартість вилученого бурштину становить майже 600 тисяч гривень.

11 серпня працівники Рівненської обласної прокуратури, слідчі області, за матеріалами оперативників УСР в Рівненській області повідомили про підозру організатору та трьом учасникам організованої групи за ч. 3 ст. 28 та ч.2 ст. 240-1 (незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, матеріали з обвинувальним актом скеровані на розгляд до Сарненського районного суду.

Відділ комунікації поліції Рівненської області

(за матеріалами УСР в Рівненській області)