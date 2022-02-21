На Рівненщині поліцейські оперативно розкрили вбивство пенсіонерки

Причетним до скоєного злочину виявився співмешканець онуки. У скоєному щиро розкаюється. Однак, йому тепер може загрожувати від трьох до п’яти років за ґратами.

Повідомлення про раптову смерть 82-річної жінки у селі Орестів колишнього Здолбунівського району до поліції надійшло 17 лютого близько 17-ї години.

Під час поверхневого огляду поліцейські відділення №6 (м. Здолбунів) ознак насильницької смерті не виявили. Тіло ж відправили в морг для проведення судово-медичної експертизи. Відповідно до лікарського свідоцтва смерть жінки настала внаслідок механічної асфіксії: вдавлення органів шиї невстановленим предметом.

Під час проведення невідкладних слідчих дій, зокрема і додаткового огляду місця події поліцейські встановили, що до злочину причетний 65-річний співмешканець онуки. Остання поїхала на заробітки за кордон і залишила його доглядати за бабусею. Пенсіонерка проживала з ними з минулого року та була обмежена в пересуванні.

Зі слів чоловіка, того дня допомагав їй піднятися та зачепився за ніжку ліжка: обоє впали, а він придушив їй шию, унаслідок чого травмував кістку, яка і перекрила жінці дихання. Коли приніс їй склянку води, та вже не подавала ознак життя. Потому зателефонував родичам у Рівне та повідомив про смерть жінки.

«Сьогодні, 19 лютого, слідчі за процесуального погодження із Здолбунівською окружною прокуратурою повідомили чоловікові про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 119 КК України (вбивство через необережність), — зазначив т.в.о начальника відділення №6 (м. Здолбунів) Олександр Панасюк. — Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу».

Досудове розслідування триває. У поле зору правоохоронців підозрюваний раніше не потрапляв.

Відділ комунікації поліції Рівненської області