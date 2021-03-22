На Рівненщині поліцейські вилучили 350 кілограмів бурштину

Сьогодні поліцейські провели третій етап документування злочину. Орієнтовна вартість вилученого каміння становить понад три мільйони гривень.

Злочинну діяльність групи осіб викрили та задокументували працівники управління СБУ в Рівненській області спільно зі слідчими слідчого управління та за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури та у серпні минулого року розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 240-1 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що група осіб займалася незаконним придбанням, зберіганням, пересиланням та перевезенням бурштину у великих розмірах, законність якого не підтверджується відповідними документами. Збували «сонячне» каміння як на території України, так і за кордон.

Сьогодні, 22 березня, у рамках кримінального провадження поліцейські провели сім санкціонованих обшуків: за місцем проживання жителів Сарненського району — 24-х років та у двох 23-річних чоловіків, а також за місцем проживання їх знайомих та родичів й у транспортному засобі.

У цілому правоохоронці виявили та вилучили орієнтовно 350 кілограмів обробленого та необробленого бурштину, один станок для обробки каміння, автомобіль «Volkswagen Transporter» та стартовий пістолет.

Орієнтована вартість вилученого каміння за цінами «чорного» ринку становить понад три мільйони гривень.

Нагадаємо, під час першої реалізації оперативної інформації у вересні торік правоохоронці за місцем здійснення діяльності фігурантів справи та за місцем проживання 60-річного рівнянина виявили та вилучили понад 850 кілограмів обробленого та необробленого «сонячного» каміння.

Під час другої — у іще двох фігурантів кримінального провадження вилучили 242 кілограми бурштину та 26 станків для обробки каміння

Досудове розслідування триває. Поліцейські продовжують встановлювати інших осіб, які, ймовірно, входять до злочинної групи та можуть бути причетними до кримінального правопорушення.

Відділ комунікації поліції Рівненської області