На Рівненщині поліція вікрила шахрая з енергорозподільчої компанії

Наразі поліцейські встановили 25 потерпілих — мешканців колишнього Березнівського району. Усіх, хто став жертвою зловмисника, правоохоронці просять звернутися до поліції.

Поліцейські встановили, що працівник місцевого відділення енергорозподільчої компанії, в обов’язки якого входила установка електролічильників, із березня минулого року по травень поточного отримував від клієнтів кошти, втім замовлення не виконував.

До поліції вже звернулося 25 осіб, яким 26-річний житель міста Березне не встановив лічильник та не повернув гроші. Загальна сума збитку становить понад 200 тисяч гривень.

Дізнавачі відділення поліції № 4 (м Березне) розпочали досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини 1 статті 190 КК України. Зловмисник у скоєному зізнається, співпрацює з поліцейським та запевняє, що вже збирає кошти, аби повернути потерпілим.

Відділ комунікації поліції Рівненської області