На Рівненщині син до смерті побив 85-річного батька

Напередодні інциденту між чоловіками виник конфлікт. Батько дорікав сину за постійні пиятики.

Про це інформує поліція Рівненщини.

У місті Дубно Рівненської області 60-річний син до смерті побив 85-річного батька.

Потерпілого відразу доправили до лікарні. За словами лікарів, він був без свідомості, з багатьма травмами та переломами ребер. Медики вжили усі необхідні заходи, проте врятувати життя старенькому не вдалося.

Як з’ясували правоохоронці, сварки між батьком і сином виникали часто. Батька не влаштовувало те, що він часто пиячить. Про скоєне злочинець нікому не розповів. «Швидку допомогу» дідусеві викликала онука.

Зловмисник зізнається у злочині, проте каже, що не хотів заподіяти смерті батьку.

За це йому загрожує до десяти років позбавлення волі. // Діло