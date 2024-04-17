На Тячівщині поліція ліквідувала чергову схему переправлення військовозобов’язаних через кордон

За оперативною інформацією співробітників Тячівського районного відділу поліції та Держприкордонслужби було заблоковано черговий канал нелегального переправлення військовозобовʼязаних чоловіків через державний кордон України.

Причетним до організації схеми виявився 49-річний житель Рівненщини. Правоохоронці зупинили фігуранта за 150 метрів від лінії кордону. Разом з ним у автівці марки «BMW» перебував 23-річний житель Хмельниччини.

Останнього зловмисник саме транспортував до «зеленого кордону», звідки військовозобов’язаний мав дістатися Румунії. За такі послуги чоловік заплатив зловмиснику 6800 доларів США.

Слідчі вилучили у фігуранта готівку в різній валюті, зокрема і гроші, які підозрюваний отримав від ухилянта, мобільні телефони із доказами його протиправної діяльності та автомобіль.

Обох чоловіків затримали та помістили до пункту тимчасового тримання ДПСУ.

Жителю Рівненщини слідчі Тячівського районного відділу поліції повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів.

Також суд вже обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області