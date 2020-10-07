Столичні правоохоронці вилучили у трьох учасників злочинної групи наркотиків на ₴3,5 млн.

Зловмисниками, які вирішили промишляти незаконним збутом, виявилися двоє 19 і 22-річні жінки та 24-річний чоловік. Дилери отримували поштою заборонені засоби та речовини, фасували їх вдома, а потім розсилали відправленнями замовникам.

19-річну дівчину затримали після чергової незаконної оборудки з наркотичними засобами.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігурантів, під час яких вилучено п’ять кілограмів марихуани, два кілограми псилоцибінових грибів, два кілограми «PVP», півтора кілограма амфетаміну та метамфітаміну, понад 2000 пігулок екстазі та мефедрон.

За незаконні діяння змовникам загрожує покарання від шести до десяти років з конфіскацію майна. Їм готується оголошення про підозру за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Національна поліція України