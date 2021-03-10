На Рівненщині власницю турагенції викрили у підробленні довідок про відсутність коронавірусу

Нелегальний «медичний» заклад влаштувала 31-річна жителька міста Костопіль. За оперативного супроводу працівників управління міграційної поліції в Рівненській області та під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури поліцейські задокументували злочинну діяльність жінки, яка за грошову винагороду підробляла довідки про відсутність захворювання на COVID-19 для виїзду за кордон.

У рамках кримінального провадження, відкритого за попередньою правовою кваліфікацією ч.3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України, слідчі встановили, що свою протиправну діяльність власниця турфірми розгорнула ще у жовтні торік. За допомогою бланків, які знайшла в мережі Інтернет та використовуючи відповідне програмне забезпечення для їх заповнення, зловмисниця за 400-500 гривень продавала фальшиві довідки про відсутність захворювання на COVID-19 особам, які виїжджали за кордон.

Учора, дев’ятого березня, слідчі Рівненського районного управління поліції спільно з оперативниками управління міграційної поліції провели санкціонований обшук в офісі турагенції. За результатами якого виявили та вилучили банківські картки, оргтехніку, засоби зв’язку, блокноти з «чорновими» записами та 30 бланків довідок про відсутність захворювання на коронавірусну інфекцію.

Слідчі дії тривають. За результатами призначених у кримінальному провадженні експертиз вирішуватиметься питання про повідомлення костопільчанці про підозру.

У зв’язку зі зростанням захворюваності на COVID-19 поліцейські звертаються до громадян бути свідомими: не нехтувати власним здоров’ям і не наражати інших на небезпеку.

Відділ комунікації поліції Рівненської області