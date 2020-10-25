В Луцке предпринимателя подозревают в подлоге при выполнении работ по ремонту моста

Волынская областная прокуратура вручила подозрение одному из волынских предпринимателей в служебном подлоге и пособничестве в завладении государственными средствами в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Осуществляя в 2019 году технический надзор за проведением капитального ремонта моста через реку Стыр в ​​Луцке, предприниматель подписал заведомо ложные акты приема выполненных работ, зная, что некоторые работы из перечня фактически не выполнялись, и передал их заказчику — департаменту жилищно-коммунального хозяйства Луцкого городского совета.

На основании этих актов на счета предприятия — исполнителя работ в декабря 2019 года перечислили бюджетные средства. Это позволило сотрудникам предприятия незаконно завладеть более 930 тыс. гривен.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч.1 с. 366, ч.5 ст. 27 и ч.5 ст. 191 УК. // 368.media