На Рівненщині «жартівника» судитимуть за неправдиве повідомлення про вбивство

За процесуального керівництва Здолбунівської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт відносно 29-річного жителя Рівненського району (територія колишнього Корецького району). Йому інкримінують завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування встановлено, що на початку березня 2021 року зловмисник повідомив на спецлінію «102» про те, що він вбив свого знайомого. Однак, після виїзду на місце події слідчо-оперативної групи, ця інформація, як і подія, не підтвердилася.

Працівникам поліції чоловік пояснив, що для того, щоб розважитися взяв мобільний телефон свого брата, зателефонував на лінію «102» та повідомив про вбивство.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі відділення поліції №7 (м. Корець) Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років. // rivne.online