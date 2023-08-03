На Рівненщині ділки торгували лукашенківськими цигарками через Telegram

Рівненською обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 3 осіб, які займались незаконним придбанням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту та збутом незаконно виготовлених підакцизних товарів. Також їм інкримінують легалізацію прибутку, отриманого злочинним шляхом (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України).

За даними слідства, троє братів з Вараського району налагодили схему незаконного збагачення. З січня по квітень цього року вони, через спеціально створений Telegram-канал, продавали цигарки з марками акцизного податку республіки білорусь.

Правоохоронцями задокументовано 17 епізодів злочинної діяльності, у ході яких обвинувачені реалізували 18 000 пачок цигарок. Отриманий прибуток ділки легалізували через замовлення та зняття готівки у касах банківських установ та безпосередньо через банкомати.

У ході досудового розслідування в обвинувачених вилучено та накладено арешт на 10 000 пачок цигарок, орієнтовною вартістю у пів мільйона гривень, понад 150 тис. грн готівки, здобутої злочинним шляхом, а також інше майно, яке підлягає спеціальній конфіскації. Судом винесено ухвалу про блокування Telegram-каналу, через який збували тютюнові вироби.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в Рівненській області за оперативного супроводу працівників УСБУ в Рівненській області та УСР в області ДСР НП України.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури