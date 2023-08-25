На Рівненщині горе-мати втопила своїх малолітніх дітей

За процесуального керівництва Вараської окружної прокуратури 42-річній жительці міста Вараш повідомлено про підозру в умисному вбивстві двох малолітніх осіб (п.п.1,2 ч.2 ст. 115 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.08.2023 приблизно об 11 годині, жінка, перебуваючи спільно зі своїми малолітніми синами 7 та 6 років на водоймі, яка міститься в межах колишнього кар’єру у Вараському районі, вирішила позбавити їх життя шляхом утоплення.

Встановлено, що старшого сина вона із застосуванням фізичного примусу занурила у воду і утримувала його в такому положенні до моменту припинення ним супротиву.

Вийшовши на берег, взяла за руку меншого сина та повела його до дерев’яного помосту, під яким була значна глибина, й штовхнула у воду, знаючи, що той не вміє плавати. При цьому, стояла на тому ж помості і споглядала неминучість утоплення.

Правоохоронці затримали жінку, допитали та повідомили про підозру, а сьогодні суд обиратиме їй запобіжний захід.

Досудове розслідування проводили слідчі СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавленням волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Вараської окружної прокуратури