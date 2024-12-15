На Рівненщині під час конфлікту чоловік стріляв з автомату в групу опонентів
Зловмисник із місця події втік, однак його за кілька годин розшукали. Вирішується питання про затримання стрільця у порядку ст. 208 КПК України.
Попередньо відомо, що сьогодні, 15 грудня, близько першої ночі у селі Великі Селища між двома компаніями виник конфлікт, в ході якого молодик з однієї кілька разів вистрілив із автомату по учасниках з іншої.
У результаті протиправних дій вогнепальні поранення отримали четверо парубків. Усіх госпіталізували до лікарні, загрози життю не має.
За фактом замаху на умисне вбивство кількох осіб слідчі відкрили кримінальне провадження.Tweet