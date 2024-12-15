На Рівненщині під час конфлікту чоловік стріляв з автомату в групу опонентів

Зловмисник із місця події втік, однак його за кілька годин розшукали. Вирішується питання про затримання стрільця у порядку ст. 208 КПК України.

Попередньо відомо, що сьогодні, 15 грудня, близько першої ночі у селі Великі Селища між двома компаніями виник конфлікт, в ході якого молодик з однієї кілька разів вистрілив із автомату по учасниках з іншої.

У результаті протиправних дій вогнепальні поранення отримали четверо парубків. Усіх госпіталізували до лікарні, загрози життю не має.

За фактом замаху на умисне вбивство кількох осіб слідчі відкрили кримінальне провадження.

Поліція Рівненської області