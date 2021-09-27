Викрито медиків, які змушували онкохворих купувати «безкоштовні препарати»

Служба безпеки України викрила медиків Житомирського обласного онкологічного диспансеру на корупційній схемі. Зловмисники змушували онкохворих купувати дороговартісні ліки в аптеках, хоча медикаменти їм безкоштовно давала держава.

За наявною інформацією, організував протиправну діяльність завідувач одного з відділень онкоцентру спільно зі своїм колегою. Медики призначали онкохворим лікування, а дороговартісні ліки пропонували купувати в аптеках – це при тому, що дані медикаменти вони безкоштовно отримували від держави на кожного хворого.

Медики-шахраї «списували» отримані ліки і продавали їх приватним аптекам за пів ціни. Препарати збували у декількох обласних центрах. Схема діяла щонайменше впродовж останніх пів року.

У ході обшуків, проведених у службових кабінетах обох зловмисників та у їх приватних автомобілях; в аптечних пунктах, задіяних у протиправній схемі, вилучили:

майже пів мільйона гривень готівки;

чергову партію готових до «збуту» ліків (50 упаковок дороговартісного медпрепарату).

Триває досудове розслідування для виявлення всіх причетних до незаконної діяльності осіб.

Викриття схеми проводили співробітники Управління СБУ у Житомирській області спільно зі слідчими Нацполіції за координації Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ та процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури.

СБУ