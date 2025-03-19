На Рівненщині припинено діяльність підпільного виробництва алкоголю у промислових масштабах

Працівники ДБР викрили у Рівненській області та зупинили роботу нелегального виробництва, де виготовлявся контрафактний алкоголь із підробленими акцизними марками.

Організатором незаконного бізнесу виявився місцевий мешканець, який залучив до схеми правоохоронця та ще трьох цивільних осіб. Вони працювали щонайменше з вересня 2024 року. Ділки виготовляли та продавали підроблені алкогольні напої під виглядом відомих марок горілки. Для цього закуповували етиловий спирт, реагенти та спеціальне обладнання.

Виробництво та зберігання фальсифікату відбувалося в орендованих приміщеннях гаражного кооперативу у смт Квасилів Рівненського району та в Рівному.

Готову продукцію розливали у пляшки об’ємом 0,5 л та 0,7 л, закорковували спеціальними станками та маркували підробленими етикетками й акцизними марками.

За даними слідства, ділки встигли виготовити майже 8,5 тис. літрів фальсифікованих алкогольних напоїв. Основними покупцями були дрібні магазини Рівненської області. При цьому продавці відверто попереджали власників торгових точок, що не мають жодних документів, які б підтверджували легальність продукції.

Правоохоронець, залучений до оборудки, особисто займався виготовленням алкоголю, логістикою та доставкою товару. Наразі його звільнено зі служби.

Працівники ДБР провели обшуки за місцями зберігання контрафактної продукції. Було вилучено понад 6 тис. пляшок фальсифікованого алкоголю, обладнання та хімічні реагенти. У організатора схеми вилучили готівку в різній валюті на загальну суму майже три млн грн, а також три автомобілі, які використовували для перевезення продукції.

Правоохоронець та четверо спільників підозрюються у незаконному виготовленні та збуті алкогольних напоїв, придбанні та зберіганні з метою використання підроблених марок акцизного збору, вчинених організованою групою (ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 199 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Крім того, матеріали розслідування щодо шести продавців, які збували підроблений алкоголь, виділено в окреме кримінальне провадження та скеровано до суду. Двох із них уже визнано винними за фактом незаконного збуту підакцизних товарів (ч. 1 ст. 204 КК України).

Процесуальне керівництво у справі здійснює Рівненська обласна прокуратура.

Державне бюро розслідувань