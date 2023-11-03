На Рівненщині судитимуть колаборантку, яка звинувачувала ЗСУ в обстрілах Лиману

Прокурорами Рівненської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно жительки Сарненщини, яку обвинувачують у колабораційній діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено, що 48-річна уродженка міста Лиман на Донеччині у червні 2022 року, під час окупації населеного пункту, виправдовувала і підтримувала військовослужбовців рф, звинувачуючи при цьому українських військових.

Зокрема, у месенджерах, соцмережах та на своїх телеканалах окупанти розповсюдили відео, у якому обвинувачена розповідає, що артилерійські обстріли житлових кварталів м. Лиман та цивільного населення здійснювалось збройними силами України, а не військовими формуваннями російської федерації. При цьому після деокупації міста жінка виїхала на підконтрольну Україні територію і знайшла прихисток на Сарненщині.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Рівненській області. Обвинувальний акт скеровано до Сарненського районного суду.

З початку року, за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури, до суду скеровано вже 17 обвинувальних актів за фактами колабораціонізму.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури