На Рівненщині судитимуть водія вантажівки, який спричинив смертельну ДТП на блокпості

Прокурори Рівненської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно водія, якому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть поліцейського (ч. 2 ст. 286 КК України).

Слідством встановлено, що наприкінці вересня минулого року 65-річний житель Кременчука, Полтавської області, керуючи сідловим тягачем з напівпричепом-цистерною, на межі Рівненщини та Житомирщини збив бетонні конструкції блокпосту. Далі автоцистерна в’їхала в автомобіль Toyota Rav4 та службове авто Renault Duster, а пізніше – у споруду блокпосту, де перебували троє людей.

В результаті ДТП загинув старший сержант поліції, ще двоє потерпілих – правоохоронець та військовослужбовець, отримали травми.

Водій вантажівки наразі перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Своєї вини чоловік не визнає. Обвинувальний акт скеровано до Рокитнівського районного суду.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Рівненській області.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури