В Одесі працівника банку викрили у привласненні грошей клієнта

Дії зловмисника кваліфіковані за ч.1 ст.362 Кримінального кодексу України.

Співробітники кіберполіції в Одеській області спільно зі слідчими відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури № 3 встановили, що працівник банку за допомогою власного електронного кабінету змінив номер контактного телефону клієнта, його паспортні дані та ІПН.

Використавши надані йому електронні доступи до внутрішніх банківських мереж та систем, правопорушник оформив заявку на видачу майже 30-ти тисяч гривень, які містилися на картковому рахунку клієнта, і заволодів ними.

Фігуранту оголошено підозру у несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблялася в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігалася на носіях такої інформації, як особі, що мала право доступу до неї (ч.1 ст.362 ККУ). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років.

Відділ комунікації поліції Одеської області

(за матеріалом Управління протидії кіберзлочинам

в Одеській області ДКП НПУ)