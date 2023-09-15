Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно організаторів та учасників незаконної схеми з переправлення чоловіків призовного віку до Республіки Молдова.

Обвинувальний акт скеровано до суду. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР.

На початку лютого 2023 року мешканець Харкова, який сам втік від мобілізації за кордон, вирішив «заробити гроші на собі подібних». Спільниками стали троє його знайомих, що залишалися в Україні, один з яких працівник Держпродспоживслужби.

Вони розробили для ухилянтів спеціальний маршрут, який пролягав поза пунктами митного пропуску в південно-західних областях України. Після цього ділки почали шукати клієнтів, які були готові заплатити за «послуги» 5 тисяч доларів США.

Бажаючих втекти від мобілізації учасники групи доставляли до точки перетину кордону з Молдовою, після чого вони мали вбрід переходити одну з місцевих річок. Для цього їм видавали гідрокостюми, а на молдавському боці кордону їх зустрічав організатор схеми. ДБР викрило та блокувало цей незаконний механізм в квітні 2023.

Троє фігурантів обвинувачуються у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Організатор, який переховується закордоном, оголошений в розшук.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.