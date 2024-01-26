На Рівненщині судитимуть жінку, яка втопила двох своїх малолітніх синів
Слідчі Вараського РВП закінчили досудове розслідування за фактом умисного вбивства двох малолітніх осіб. Матеріали кримінального провадження із клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру відносно 42-річної жительки села Сопачів, затверджене Вараською окружною прокуратурою, скеровані на розгляд суду.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 серпня торік 42-річна жінка разом із синами шести та семи років пішла до місцевого кар’єру купатися.
Спочатку жінка взяла рукою за голову молодшого, занурила у воду, та утримувала, поки він не перестав подавати ознаки життя. Потім взяла за руку старшого, примусово підвела малолітнього до дерев’яного помосту та зіштовхнула у водойму, адже точно знала, що плавати він не вміє.
Смерть обох дітей настала внаслідок механічної асфіксії (утоплення).
У рамках кримінального провадження, відкритого за фактом умисного вбивства двох малолітніх осіб за п. 1,2 ч. 2 ст. 115 КК України, слідчі повідомили жінці про підозру, а суд обрав їй запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Під час досудового розслідування слідчі провели комплекс слідчих дій та призначили ряд експертиз, зокрема й судово-психіатричну. Відповідно до висновків останньої підозрювана визнана неосудною.
За результатами тривалої та кропіткої роботи слідчих, зібраної доказової бази слідчі скерували до суду матеріали кримінального провадження із клопотанням про застосування до 42-річної підозрюваної примусового заходу медичного характеру у вигляді поміщення її у спеціалізований заклад з наданням психіатричної допомоги з суворим наглядом.
Відділ комунікації поліції Рівненської областіTweet