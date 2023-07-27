На Рівненщині затримали зловмисника, який зґвалтував та задушив 29-річну жінку

Нагадаємо, учора, 26 липня, близько 06:30 рівнянин на вулиці Вʼячеслава Чорновола виявив жінку без ознак життя зі слідами крові.

На місце події негайно виїхали керівництво Головного управління поліції області та Рівненського РУП, слідчо-оперативні групи, криміналістична лабораторія, кінологи. Поліцейські встановили особу загиблої: нею виявилася 29-річна уродженка Хмельниччини, яка проживала та працювала у Рівному.

За результатами проведених невідкладних слідчих дій та розшукових заходів поліцейські оперативно вийшли на слід зловмисника: встановили його особу та затримали за місцем проживання в Рівному.

Як з’ясували правоохоронці, напередодні близько 23 години 32-річний чоловік після відпочинку на місцевій водоймі у стані сп’яніння повертався додому вулицею Чорновола.

По дорозі побачив незнайому жінку, яку посеред вулиці зґвалтував і задушив. Потому, зняв із неї хрестик із ланцюгом, забрав мобільний телефон та пакет із продуктами харчування.

Відповідно до лікарського свідоцтва смерть жінки настала в результаті механічної асфіксії від стиснення шиї руками.

Під час невідкладного обшуку у помешканні зловмисника поліцейські виявили та вилучили викрадені речі загиблої, залишки продуктів харчування та інші докази, які мають значення у справі.

Слідчі за фактом умисного вбивства, поєднаного із зґвалтуванням, розпочали досудове розслідування. Зловмисника затримали в порядку статті 208 КПК України. Сьогодні, 27 липня, за погодженням прокуратури повідомили про підозру за пунктом 10 частини 2 статті 115 КК України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Крім того, за фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, внесені відомості до ЄРДР за попередньою правовою кваліфікацією частини 4 статті 185 КК України.

У рамках кримінального провадження призначено комплекс експертиз. Слідчі дії тривають.

Відомо, що в минулому році зловмисник вийшов з місць позбавлення волі, де сім років відбував покарання за зґвалтування неповнолітньої та крадіжку.

За скоєний особливо тяжкий злочин підозрюваному може загрожувати довічне позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області