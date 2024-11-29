На Рівненщині жінка під час застілля вдарила брата ножем в груди

За процесуального керівництва Здолбунівської окружної прокуратури жительці Рівненського району повідомлено про підозру в умисному завданні тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 КК України).

Слідством встановлено, що пізно ввечері 26 листопада брат із сестрою, жителі села Воскодави на Гощанщині, розпивали алкогольні напої. У ході застілля чоловік звинуватив сестру, нібито, у смерті матері. Зав’язалася суперечка, під час якої 43-річна жінка вдарила брата ножем у груди та пошкодила легеню.

42-річного потерпілого госпіталізували до лікарні, загрози його життю вже нема.

Жінці повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Досудове розслідування проводять слідчі СВ ВП №5 Рівненського РУП ГУНП України в Рівненській області.

Санкція статті за вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Здолбунівської окружної прокуратури