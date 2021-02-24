На Самбірщині викрили шахраїв, які заволоділи бюджетними коштами

Як встановили правоохоронці, 51-річний мешканець району та 51-річна жителька міста Самбір незаконно отримували компенсаційні виплати від місцевого управління соціального захисту населення на догляд за інвалідом. Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили їм про підозри у шахрайстві.

Так, під час досудового розслідування слідчі Самбірського районного відділу поліції встановили, що 51-річний мешканець району у 2017 році оформив в управлінні соціального захисту райадміністрації виплати на догляд за інвалідом, з яким він проживає. Протягом 2017-2018 років чоловік виїжджав за межі території України до Республіки Польща, проте приховав ці відомості.

Так само вчинила 51-річна мешканка Самбора, яка отримувала соціальну допомогу на догляд за інвалідом. Протягом 2017-2019 років жінка тривалий час проживала у Республіці Польща, однак не повідомила про це органи соцзахисту, продовжуючи отримувати компенсаційні виплати.

Слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Самбірської місцевої прокуратури повідомили зловмисникам про підозри у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.1 та ч.2. ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, — позбавлення волі на строк до трьох років.

Досудові розслідування тривають.

Відділ комунікації поліції Львівської області