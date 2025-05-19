На Самбірщині у росіянки конфіскували майже 2 га землі

Самбірською окружною прокуратурою забезпечено виконання рішення суду про конфіскацію семи земельних ділянок, які перебували у власності громадянки рф, на користь держави.

Мова йде про землі сільськогосподарського призначення загальною площею майже 2 га. Останні розташовані на території однієї з громад Самбірського району.

Зокрема, за матеріалами УСБ України у Львівській області, встановлено, що громадянка рф отримала у спадок вищевказані земельні ділянки.

Згідно чинного законодавства, вона повинна була протягом року від моменту успадкування відчужити вказані ділянки, проте не зробила цього.

Реагуючи на порушення, Самбірська окружна прокуратура звернулася до суду з позовом, який був задоволений.

Наразі рішення суду виконане, земельні ділянки повернуто у державну власність.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури