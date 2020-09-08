У Хмельницькій області затримали шахраїв-гастролерів з непідконтрольних територій

Учора, 7 вересня, о 00.15 годині на лінію «102» надійшло повідомлення від 79-річного жителя м. Старокостянтинів про те, що він разом з дружиною стали жертвами шахраїв.

До пенсіонерів зателефонував невідомий чоловік і повідомив, що їхній онук потрапив у ДТП і терміново потребує коштів на лікування. Гроші вони можуть передати знайомим онука, які от-от під’їдуть на таксі.

Звісно ж, налякані потерпілі без вагань погоджувались з поставленими умовами. І коли до них зайшла незнайома жінка, віддали їй усі свої заощадження в доларах, євро і гривнях на загальну суму понад 57 тисяч гривень.

Отримавши повідомлення про шахрайство, працівники Старокостянтинівського відділу поліції упродовж доби провели величезну роботу і спільно з працівниками Рівненського відділу поліції затримали зловмисників у м. Рівне.

Шахраями виявилось цивільне подружжя — 34-річний чоловік та 42-річна жінка. Обоє — уродженці непідконтрольних територій Луганської області. Згідно документів, мешкають у м. Суми. І чоловік, і жінка раніше вже неодноразово притягувались до кримінальної відповідальності за крадіжки, розбої і злочини, пов’язані з наркотиками. Затримані стверджують, що «працювали» під керівництвом знайомого, який наразі відбуває покарання на території так званої ЛНР. Наразі ця інформація перевіряється.

Гастролери пересувалися територією України на таксі. Зупинялися в готелях, які залишали одразу ж після вчинення злочину. Для маскування використовували перуки, окуляри та інші речі.

Під час затримання поліцейські вилучили у шахраїв більшу частину викрадених у пенсіонерів грошей, телефони, які вони використовували у злочинній діяльності, а також ті самі предмети маскування.

Наразі обоє зловмисників затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм вже оголошено про підозру за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) ККУ. Вирішується питання про обрання чоловікові та жінці запобіжного заходу.

Наразі слідчі дії тривають. Поліцейські перевіряють затриманих на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території інших областей.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області