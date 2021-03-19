Руководство «Донецкоблгаза» подозревают в диверсии, акции предприятия арестованы

Главное следственное управление СБУ проводит досудебное расследование в отношении незаконных действий должностных лиц компании «Донецкоблгаз».

Об этом сообщили в спецслужбе.

Менеджеры предприятия подозреваются в повреждение объектов, имеющих важное хозяйственное и оборонное значение. Их действия квалифицируются по статье «Диверсия».

По материалам СБу, Шевченковским районным судом Киева наложен арест на 49,99% акций «Донецкоблгаза». Доля принадлежит компаниям с регистрацией в офшорных юрисдикциях. Акции контролируются гражданкой Украины, которая с 2014 года скрывается в России.

Решением суда права передаются в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Также судом принято решение о передаче арестованных акций «Донецкоблгаза» предприятию НАК «Нафтогаз Украины». Компания должна обеспечить сохранность этого имущества до момента фактической передачи активов в управление АРМА. // Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»