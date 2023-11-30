На Житомирщині на 14 років ув’язнили «месника» – убив жінку та заподіяв ножові поранення доньці та її співмешканцю

За публічного обвинувачення прокурора Житомирської окружної прокуратури місцевого жителя визнано винним в умисному вбивстві та замаху на вбивство двох осіб, а також незаконному поводженні зі зброєю (ч. 1, ч. 2 ст. 15 п.1 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).

Його засуджено до 14 років позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що раніше судимий 55-річний житель Житомирського району скоїв вбивство сусідки та замах на вбивство доньки і її співмешканця.

Трагічні події відбулися у червні 2021 року, пізно увечері, близько 23.00 год. Вибивши двері, обвинувачений увірвався у будинок, де проживали його сусіди-потерпілі. Зустрівши господарку помешкання, він напав на жінку з ножем та смертельно поранив. Потім накинувся на доньку та її співмешканця, заподіявши обом тяжких ножових поранень.

Так обвинувачений помстився сусідам за нібито сварку, що сталася напередодні.

Після скоєного чоловік спішно покинув місце проживання, відправившись потягом до іншої області. Там, неподалік кордону з сусідньою державою, його затримали та взяли під варту.

Крім цього, під час обшуку у помешканні обвинуваченого вилучено вибухові пристрої, які він незаконно зберігав.

На суді свою вину не визнав.

Наразі вирок не набув чинності.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури