На Прикарпатті затримали зловмисника, який ножем поранив знайомого

Сварка між захмелілими чоловіками завершилась ножовим поранення одного із них. Нападнику поліцейські повідомили підозру.

Фігуранту за скоєне загрожує максимальне покарання до 8 років позбавлення волі.

13 жовтня до верховинських поліцейських від медиків надійшло повідомлення про госпіталізацію 35-річного мешканця Вижницького району, Чернівецької області, із діагнозом ножове поранення.

Для з’ясування всіх обставин події на місце виїхали співробітники поліції.

Вже у подальшому встановлено, що потерпілий отримав травми в селі Довгополе, Верховинського району.

Відомо, що в нежитловому приміщенні потерпілий разом з 48-річним товаришем розпивали алкогольні напої. Пізніше між ними виникла суперечка, в ході якої старший вихопив ножа і вдарив молодшого у ділянку грудної клітки, завдавши йому проникаюче поранення.

Зловмисника слідчі затримали в процесуальному порядку. Йому повідомлено підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини