Вчера вечером в Николаеве молодого человека ударили ножом в грудь

Вечером в четверг, 10 декабря, в николаевском микрорайоне Лески молодой человек получил удар ножом в область сердца.

Об этом «Новостям–N» сообщили очевидцы происшествия.

В полицию поступил сигнал о том, что в больнице скорой медицинской помощи находится человек с ножевым ранением в области сердца. Состояние у пострадавшего было тяжелое, его сразу же поместили в реанимацию.

Полицейские выяснили, что инцидент произошел возле дома №67 по ул. Генерала Карпенко. Между двумя молодыми людьми возник конфликт, в результате которого 27-летний николаевец получил удар ножом в область сердца. Причина конфликта пока не установлена.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Заводского отдела полиции. Ведется поиск злоумышленника.