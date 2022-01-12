У Києві затримали осіб, які організували незаконний бізнес з надання сексуальних послуг

У ході проведення обшуків правоохоронці вилучили речові докази злочинної діяльності фігурантів. Організаторам злочину загрожує до семи років тюремного ув’язнення.

Співробітники управління міграційної поліції спільно зі слідчими Шевченківського управління поліції та за силової підтримки полку поліції особливого призначення № 1 викрили та затримали злочинну групу за організацію незаконної діяльності з надання сексуальних послуг шляхом експлуатації жінок, які знаходились у скрутному матеріальному становищі. До її складу входило вісім осіб – чоловіки та жінки від 18 до 54 років.

Як розповів начальник управління міграційної поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Денис Дем’янюк, поліцейські встановили, що жінки обслуговували клієнтів в орендованих квартирах. Вартість таких «розваг» становила від 1500 до 5000 гривень:

«Проведено дев’ять обшуків за адресами надання сексуальних послуг та місцями мешкання фігурантів. У результаті вилучено зброю, 45 набоїв, поліетиленові пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору, пакет з речовиною рослинного походження, грошові кошти у іноземній та національній валюті, мобільні телефони, комп’ютерне обладнання, банківські картки та чернетки. Речові докази направлено на проведення відповідних експертиз».

Чотирьох фігурантів затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, щодо інших чотирьох збирається доказова база, аби притягнути їх до відповідальності. Відносно жінок, які займались проституцією складено десять адміністративних протоколів за статтею 181-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення – заняття проституцією.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочаті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України – сексуальна експлуатація вчинена за попередньою змовою групою осіб та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами. Вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру та обрання їм запобіжного заходу. Фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва