Екс-заступниця Черновецького Кільчицька привласнила $2 мільйони

Чиновниця обіцяла допомогу у переведенні коштів з окупованого Криму на материкову Україну, а натомість присвоїла гроші.

Прокуратура Криму скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишньої заступниці голови Київської міськдержадміністрації. На думку слідства, вона незаконно заволоділа чужими коштами від продажу кримської нерухомості.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про колишню заступниця Леоніда Черновецького Ірєн Кільчицьку. За даними прокуратури, дії чиновниці кваліфіковано як шахрайство (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу), їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

Зазначається, що у 2021 році потерпілий, ім’я якого не розголошується, вирішив продати майно в окупованому Криму, щоб уникнути незаконної “націоналізації” росіянами. Загальна сума продажу становила $1,9 млн (53 471 552 грн).

У свою чергу, екс-заступниця голови КМДА зобов’язалася допомогти чоловіку із переведенням коштів з окупованої території Криму на материкову частину України. Він погодився скористатися її “послугами”, бо жінка була досить відомою у колі політичних та бізнесових еліт й мала матеріальні статки.

“Чоловік повністю виконав інструкції обвинуваченої щодо передачі коштів на окупованій території її спільнику. Надалі екс-чиновниця присвоїла собі, шляхом обману, вказані гроші та передавати їх потерпілому відмовилась, в результаті чого спричинила йому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах”, – повідомили у прокуратурі.

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Екс-мер Києва Леонід Черновецький вже багато років перебуває за межами України. Однак, після початку повномасштабного вторгнення Росії до України він неодноразово “відзначався” скандальними заявами щодо російської агресії. Зокрема, й публічно виправдав дії російського диктатора Володимира Путіна та закликав визнати кордони “ЛНР” та “ДНР”. За це Черновецький згодом отримав підозру. // УНІАН