В Ужгороді невідомі вихопили у жінки пакет з ₴200 тис. виручки

Зловмисники втекли в невідомому напрямі. На пошук злочинців зорієнтували всі екіпажі патрульної поліції

В обласному центрі Закарпаття невідомі чоловіки вихопили в жінки пакет із виручкою на суму понад 200 тисяч гривень, триває розслідування.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила речниця Патрульної поліції в Закарпатській області Мар’яна Лошак.

За інформацією Лошак, близько 17:00 до патрульної поліції в Закарпатській області надійшло повідомлення про те, що в Ужгороді, у провулку Шевченка невідомі пограбували жінку.

Патрульні, які приїхали за місцем злочину, поспілкувалися із заявником, який повідомив про факт.

«Чоловік-заявник, який є працівником лабораторії, повідомив, що пограбували його колегу, співробітницю цієї ж лабораторії, коли вона вийшла з приміщення, щоб здати виручку», — додала Лошак.

Зі слів заявника, у його колеги буквально при виході з будівлі з рук невідомі чоловіки вихопили пакет із грошима і швидко втекли в невідомому напрямі. У пакеті, який вкрали, за словами працівниці лабораторії, були 201 тисяча 400 гривень.

Жінка на мить приїзду патрульних перебувала в шоковому стані. «На щастя, вона не постраждала», — додала Лошак.

Речниця також уточнила, що на пошук зловмисників зорієнтували всі екіпажі патрульної поліції, наразі за фактом тривають слідчо-оперативні дії.