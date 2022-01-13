На Сарненщині викрили угонщика, який виявився підозрюваним ще й у нарузі над могилами

12 січня, о 22:35 на спецлінію 102 надійшло повідомлення 53-річного жителя села Соломіївка колишнього Дубровицького району, що із підсобного приміщення за місцем його проживання викрадено мопед.

Слідчо-оперативна група встановила, що із 20 по 22 годину його 27-річний син, який наразі із ним не проживає, незаконно заволодів мопедом «Alfa» та поїхав у напрямку Сарн. Останній уже давно потрапив в поле зору поліцейських, зокрема відбував покарання в місцях позбавлення волі за вчинені злочини проти власності, а зараз розшукувався за вчинення крадіжки.

За результатами проведених розшукових заходів оперативники відділення №1 (м. Дубровиця) Сарненського відділу поліції спільно із інспекторами СРПП викрили зловмисника на автодорозі неподалік села Білаші. Утім, побачивши поліцейських, той залишив мотоцикл на узбіччі та кинувся втікати в чагарники.

27-річного чоловіка затримали. За результатами огляду на місці події за допомогою алкотестера він перебував у стані алкогольного сп’яніння — 3,82 проміле, що перевищує допустиму норму понад 19 разів.

Для з’ясування всіх обставин жителя Сарненщини доставили до відділку поліції. За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 289 Кримінального кодексу України.

Під час проведення першочергових процесуальних дій поліцейські також встановили, що чоловік причетний до наруги над восьми могилами, скоєної п’ятого грудня неподалік села Кураш колишнього Дубровицького району.

За цим фактом слідчі ВП №1 (м. Дубровиця) повідомили зловмиснику про підозру за частиною 3 статті 297 Кримінального кодексу України.

Нині триває перевірка на причетність його до скоєнні інших злочинів.

Відділ комунікації поліції Рівненської області