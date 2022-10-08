На Сарненщині чоловік жорстоко побив брата палицею

За скоєне 42-річному мешканцю села Миляч колишнього Дубровицького району може загрожувати від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Поліцейські встановили, що 33-річний житель села Миляч допомагав по господарству двоюрідному брату. Після обіднього застілля близько 15 години господар будинку почав чіплятися до своєї дружини. На захист став гість та штовхнув брата. У подальшому 42-річний чоловік наніс кілька ударів по спині 33-річному родичу дерев’яною палицею. Коли ж той упав — вдарив іще кілька разів ногами та руками в область голови.

Побитий пішов додому. Там йому стало зле, тож дружина викликала швидку.

Потерпілого госпіталізували у хірургічне відділення Дубровицької лікарні, де медики діагностували закриту тупу травма грудної клітки, перелом трьох ребер, пневмогемоторакс, множинні садна рук, забійно-рвану рана надбрівної дуги.

За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження слідчі відділення поліції № 1 (м. Дубровиця) розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 121 КК України.

Призначена судово-медична експертиза, за результатами якої вирішуватиметься питання про повідомлення зловмиснику про підозру у чиненні злочину.

Відділ комунікації поліції Рівненської області